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Важный успех азербайджанского медуниверситета

17:47 426

Азербайджанский медицинский университет (АМУ) добился важного успеха в недавно опубликованном рейтинге Impact Rankings (Рейтинг влияния) от Times Higher Education (THE). Этот показатель отражает рост международного авторитета университета и его приверженность глобальным стандартам устойчивого развития.

Последние рейтинги демонстрируют важные достижения учебного заведения, особенно в сфере деятельности, направленной на сокращение неравенства.

В качестве яркого примера институционального развития АМУ совершил огромный скачок в достижении Цели устойчивого развития 10 (Сокращение неравенства). Университет значительно продвинулся по сравнению с прошлогодней позицией (601–800-е места) и поднялся в группу 401–600-х мест в глобальном масштабе.

Эта восходящая траектория доказывает, что АМУ успешно внедряет инклюзивную образовательную политику, расширяет возможности для различных групп студентов, проводит межкультурные фестивали и реализует целевые механизмы поддержки, направленные на устранение социально-экономических различий в медицинском образовании.

Times Higher Education Impact Rankings оценивает университеты на основе Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Динамичные результаты АМУ по этим метрикам свидетельствуют о целенаправленных шагах в направлении согласования медицинского учебного плана и научно-исследовательских проектов Азербайджана с глобальными гуманитарными целями и задачами развития.

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