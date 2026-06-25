Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая». Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться», — заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского в Минске. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, приехавшим в Беларусь.

Лукашенко добавил, что «не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее», и призвал действовать «по-человечески». Он также заявил, что Беларусь не может быть втянута в войну.

«Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», — подчеркнул президент Беларуси.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси возросла военная активность, и предположил, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины. В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Россия якобы в этом году усилила давление на Беларусь, чтобы «втянуть ее в войну». 19 июня Зеленский потребовал убрать ретрансляторы вдоль границы Беларуси и Украины, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. Он пригрозил, что, если этого не будет сделано в течение недели, то это сделает сама Украина. Лукашенко слова Зеленского публично не комментировал. 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на границе перестали работать.