Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

26 июня в связи со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики на центральных улицах и проспектах города Баку будут организованы шествия в сопровождении военных оркестров. Об этом сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции азербайджанской столицы.
Военнослужащие 26 июня, с 10:00 до 12:00, пройдут шествием по следующим маршрутам:
Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр «Низами» — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — Морской вокзал;
Аллея шехидов — комплекс «Пламенные башни» — парк Чемберекенд — станция метро «Ичеришехер» — Крепостные ворота — Азербайджанский государственный кукольный театр — площадь Азнефть — памятник Бахраму Гуру;
Парк Г.Мусабекова — улица Абдуррагим бека Ахвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — проспект Парламента — Аллея шехидов;
Спортивно-развлекательный центр Olympic Star — улица Самеда Вургуна — парк Офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников;
Памятник Нариману Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк Азербайджанской Республики — торговый центр 28 Mall.
Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанную дату, учитывать возможную плотность движения на указанных направлениях и использовать альтернативные дороги.