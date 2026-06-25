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Азербайджанские военные на международных учениях «Анатолийский орел - 2026»

ФОТО, ВИДЕО
18:20 168

На территории авиабазы в турецком городе Конья проходят международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2026» с участием военнослужащих ВС Азербайджана. К учениям привлечены летный и технический состав Военно-воздушных сил Азербайджана, кроме того, в них задействованы штурмовики Су-25, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сначала участникам была предоставлена подробная информация о целях учений, районе их проведения, задачах, которые будут выполняться на различных этапах, а также о правилах безопасности.

Согласно плану учений, азербайджанские военные летчики успешно выполнили задачи, поставленные на различных этапах, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.

Отметим, что основной целью учений является развитие взаимного сотрудничества между военно-воздушными силами стран-участниц, обмен опытом и расширение оперативных возможностей.

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