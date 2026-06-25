И снова ливни

В выходные дни на территории Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, прогнозируются дожди с перерывами. Об этом сообщила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, во второй половине дня 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, а с вечера 27-го июня до утра 28-го прогнозируются ливни. Ночью осадки будут интенсивными. Ожидается, что дождливая погода сохранится до дневных часов 28 июня. В этот день прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

«Ожидается, что в районах Азербайджана дождливая погода сохранится до 29 июня. Местами прогнозируются интенсивные осадки, грозы, град, повышение водности в реках, а на некоторых горных реках существует вероятность кратковременных наводнений и селей», — отметила она.