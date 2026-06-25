USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

И снова ливни

18:42 200

В выходные дни на территории Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, прогнозируются дожди с перерывами. Об этом сообщила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, во второй половине дня 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, а с вечера 27-го июня до утра 28-го прогнозируются ливни. Ночью осадки будут интенсивными. Ожидается, что дождливая погода сохранится до дневных часов 28 июня. В этот день прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

«Ожидается, что в районах Азербайджана дождливая погода сохранится до 29 июня. Местами прогнозируются интенсивные осадки, грозы, град, повышение водности в реках, а на некоторых горных реках существует вероятность кратковременных наводнений и селей», — отметила она.

Венесуэла благодарит Азербайджан
Венесуэла благодарит Азербайджан обновлено 18:47
18:47 987
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
18:14 581
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
18:00 930
Рубио отвечает Москве
Рубио отвечает Москве
17:07 1702
В Азербайджане создана информационная система «Интеллектуальная таможня»
В Азербайджане создана информационная система «Интеллектуальная таможня»
16:52 820
Рудковская объяснила, почему Плющенко выбрал Азербайджан, а не Мальдивы
Рудковская объяснила, почему Плющенко выбрал Азербайджан, а не Мальдивы
16:31 1922
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
16:33 1171
Украинский флаг над Кинбурном
Украинский флаг над Кинбурном
13:34 4217
Азербайджано-французские отношения Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона
Азербайджано-французские отношения Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона
16:16 799
Полуночный удар Трампа по антитурецкому лобби в Конгрессе
Полуночный удар Трампа по антитурецкому лобби в Конгрессе
15:51 2495
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 8906

ЭТО ВАЖНО

Венесуэла благодарит Азербайджан
Венесуэла благодарит Азербайджан обновлено 18:47
18:47 987
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
18:14 581
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
18:00 930
Рубио отвечает Москве
Рубио отвечает Москве
17:07 1702
В Азербайджане создана информационная система «Интеллектуальная таможня»
В Азербайджане создана информационная система «Интеллектуальная таможня»
16:52 820
Рудковская объяснила, почему Плющенко выбрал Азербайджан, а не Мальдивы
Рудковская объяснила, почему Плющенко выбрал Азербайджан, а не Мальдивы
16:31 1922
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
16:33 1171
Украинский флаг над Кинбурном
Украинский флаг над Кинбурном
13:34 4217
Азербайджано-французские отношения Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона
Азербайджано-французские отношения Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона
16:16 799
Полуночный удар Трампа по антитурецкому лобби в Конгрессе
Полуночный удар Трампа по антитурецкому лобби в Конгрессе
15:51 2495
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ
Удары по Уфе: горят три крупных НПЗ видео, фото; обновлено 15:26
15:26 8906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться