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Рубио о переговорах Израиля и Ливана

19:00 381

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном в Соединенных Штатах продвигаются в положительном направлении и стороны близки к достижению «заявления о намерениях».

При этом представители обеих стран отмечают, что нынешний этап переговоров оказался наименее результативным по сравнению с предыдущими раундами, сообщает израильское издание «Курсор».

«Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы добиться заявления о намерениях между двумя странами», — отметил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что ситуацию с перемирием между Израилем и Ливаном необходимо рассматривать отдельно от иранского направления, подчеркнув, что Ливан является независимым государством со своими институтами власти.

По его словам, достичь устойчивого прекращения конфликтов в регионе будет невозможно до тех пор, пока поддерживаемые Ираном силы продолжают осуществлять атаки, запускать ракеты и беспилотники, а также участвовать в террористической деятельности, подобной действиям террористов ХАМАС и «Хезболлы».

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