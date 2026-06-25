Рубио о переговорах Израиля и Ливана

При этом представители обеих стран отмечают, что нынешний этап переговоров оказался наименее результативным по сравнению с предыдущими раундами, сообщает израильское издание «Курсор».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном в Соединенных Штатах продвигаются в положительном направлении и стороны близки к достижению «заявления о намерениях».

«Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы добиться заявления о намерениях между двумя странами», — отметил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что ситуацию с перемирием между Израилем и Ливаном необходимо рассматривать отдельно от иранского направления, подчеркнув, что Ливан является независимым государством со своими институтами власти.

По его словам, достичь устойчивого прекращения конфликтов в регионе будет невозможно до тех пор, пока поддерживаемые Ираном силы продолжают осуществлять атаки, запускать ракеты и беспилотники, а также участвовать в террористической деятельности, подобной действиям террористов ХАМАС и «Хезболлы».