Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана

Дорога, начинающаяся от бакинского проспекта 8 Ноября, тянется в сторону Мугани, оставив позади Абшеронскую равнину. До Сабирабада остается немного, часы показывают ровно девять, а стрелка термометра уже перевалила за 30 градусов. Тишину бескрайних хлопковых полей, сменяющих друг друга вдоль трассы, время от времени нарушает шум тракторов. Палящий июньский зной сильнее всего ощущают фермеры, возделывающие эти поля. Найти Дом культуры, где по поручению президента Ильхама Алиева должно было состояться совещание, посвященное развитию хлопководства в Сабирабаде, оказывается делом несложным. Лишь несколько построек, возвышающихся среди одноэтажных старых домов, являются административными зданиями. Именно сюда прибыли фермеры из разных районов страны — Нефтчалы, Сальяна, Билясувара, Имишли, Бейлагана, Физули, Агджабеди, Барды, Тертера, Геранбоя, Евлаха, Кюрдамира, Саатлы, Зардаба и самого Сабирабада. И, что сразу бросилось в глаза, среди них немало представителей молодого и среднего поколений. Судя по всему, традиция хлопководства тут передается из поколения в поколение.

Цель поставлена Хлопок, выращиваемый в условиях жаркого климата и проходящий примерно пяти-шестимесячный цикл от посева до сбора урожая, прорастает в зависимости от температуры и влажности почвы. Глобальное изменение климата, включая резкие повышения температуры, порой многомесячная засуха, ограниченные водные ресурсы, неравномерные осадки, создают серьезную угрозу для этой стратегически важной отрасли. На совещании 25 мая, посвященном вопросам сельского хозяйства, президент Ильхам Алиев, говоря о текущем состоянии хлопководства, напомнил и о влиянии климатических изменений на производство, а также выдвинул конкретные требования по развитию отрасли. «У нас урожайность составляла всего 1 тонну с гектара, но в результате проделанной работы она достигла 3,6 тонны. Это самый высокий результат за все периоды, даже если взять советский период. Но цель – получать не менее 5 тонн с гектара. У нас хлопком засеяно 100 тысяч гектаров, в таком случае будет производиться 500 тысяч тонн хлопка», — сказал глава государства.

В утвержденной распоряжением президента «Государственной программе развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы» предусмотрены отдельные меры, касающиеся хлопководства. 24 июня около 250 фермеров из разных регионов собрались в Сабирабаде не только для того, чтобы получить информацию о льготах и мерах, предусмотренных на ближайшие четыре года, но и в надежде найти решение текущих проблем. Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев начал свое выступление с рассказа о государственной поддержке хлопководства. Он подробно проинформировал о мерах, льготах и помощи, реализованных с 2016 года, привел статистические данные. По словам Нагдалиева, в ближайшие годы планируется продолжить предоставление субсидий на производство хлопка, а также разработать и внедрить страховые механизмы для снижения рисков, связанных с колебаниями мировых цен на хлопковое волокно. В целях развития хлопкоперерабатывающей промышленности предусматривается создание новых предприятий по производству пряжи, тканей и текстиля, государственная поддержка в приобретении перерабатывающего оборудования, а также стимулирование направления производимой хлопковой пряжи на внутренние перерабатывающие предприятия.

Проблемы, влияющие на урожайность Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сообщил, что одной из проблем, влияющих на урожайность хлопка, являются мелкие и раздробленные земельные участки. Небольшие и удаленные друг от друга поля мешают эффективному использованию современной сельскохозяйственной техники, затрудняют механизированный процесс сбора и увеличивают производственные расходы. Другой проблемой является неправильное проведение дефолиации. Неверный выбор времени и нормы применения дефолиантов приводит к тому, что коробочки хлопка раскрываются хуже, урожайность снижается, а качество хлопкового волокна ухудшается. Кроме того, слабо применяется севооборот. Длительное выращивание хлопка на одном и том же участке приводит к снижению плодородия почвы, увеличению болезней и вредителей, что в итоге снижает урожайность.

Налицо и нехватка квалифицированных кадров и рабочей силы. Недостаток агрономов, механизаторов и операторов хлопкоуборочных комбайнов негативно влияет на своевременное и качественное выполнение агротехнических мероприятий. Поля нередко выбираются без учета почвенного и водного потенциала. Посев хлопка на малоплодородных, засоленных и плохо обеспеченных водой землях снижает эффективность производства и урожайность. После докладов председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заура Микаилова и заместителя министра экономики Самеда Баширли началась следующая часть мероприятия — выступления фермеров. Из слов фермеров становится ясно, что в последние годы расходы на производство хлопка выросли, и, если урожайность невысока, расходы не покрываются. Вырастить урожай на одном гектаре обходится примерно в 2400–2500 манатов. Оплата труда сезонных рабочих зависит от района и составляет 27–30 манатов в день, при этом на одном гектаре работают примерно 20–25 человек. Есть также расходы на технику, удобрения, препараты и другие нужды.

В этом году из‑за неблагоприятных погодных условий во многих районах посевы проводились не в апреле, а в мае. Поэтому и сбор урожая может задержаться. Это создает дополнительные проблемы для фермеров. Будет ли решена проблема кредитов? Фермеры рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются при получении кредитов, о задержках субсидий и о том, что закупочные цены на хлопок остаются низкими на фоне растущих расходов. Министру Меджнуну Мамедову было адресовано множество вопросов. Фермер из Агдама Надир Бабаев сообщил, что до сих пор не получил часть субсидии за хлопок. Хотя он уже был на приеме у министра, проблема так и не решилась. Другой фермер также пожаловался на задержку субсидий. Министр пообещал, что вопрос будет изучен.

Фермер из Агджабеди Зульфигар Алиев сообщил, что, хотя они и обращались в Фонд развития предпринимательства, условия для получения крупных кредитов слишком тяжелые. Например, от фермеров требуют предоставить недвижимость в Баку в качестве залога. Министр в ответ заявил, что работа в этом направлении уже идет, и банки готовы смягчить требования к залогу для фермеров: «Недавно при поддержке Центрального банка мы провели совместную встречу с банками. Основная проблема, которую они поднимают, — наличие полной и достоверной информации о человеке, который берет кредит. Мы договорились, что в Электронной системе сельскохозяйственной информации банкам будет предоставлена возможность получать данные о том, какие культуры каждый фермер выращивал за последние пять–шесть лет, на каких площадях и какой урожай получал. Банк ведь должен знать своего клиента и иметь подробную информацию о его деятельности».

Министр сообщил, что механизм «Свидетельства о продукции» уже разработан и представлен соответствующим государственным структурам, документ находится на стадии рассмотрения. М. Мамедов выразил надежду, что осенью проект будет внесен в повестку Милли Меджлиса, и в случае принятия сформируется новый механизм финансирования, с помощью которого фермеры смогут получать свидетельство на свою продукцию и предоставлять его банку в качестве залога. Иными словами, роль залога будет выполнять сама продукция фермера. Есть мнение, что… Владелец крупнейшего хлопкового хозяйства страны, фермер из Сабирабада Эфрас Аскеров заявил haqqin.az, что за несколько лет можно довести урожайность до 50 центнеров с гектара. Но для этого необходимо устранить ряд проблем. Прежде всего, нужно завозить в страну качественные сорта и семена, обеспечить доступность удобрений.