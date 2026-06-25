Рубио: На Аляске не было соглашений между США и Россией

«Предложение было сделано на Аляске. Но оно так и не стало соглашением…» — заявил Рубио, отвечая на вопрос журналистов об обвинениях со стороны Москвы в нарушении договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

На саммите США и РФ на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

О том, что Вашингтон отходит от договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже, заявил 23 июня замглавы МИД России Сергей Рябков на «Примаковских чтениях», писал РБК.

«Россия хочет, чтобы ей была передана вся территория Донбасса, помимо ряда других вопросов, которые она поднимала. Однако соглашения так и не было. Если бы оно было, война бы закончилась», — заявил госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы сыграть конструктивную роль в завершении войны в Украине.