Кац снова грозит Ирану

Если Иран атакует Израиль из-за действий еврейского государства в Ливане или по любой другой причине, Израиль нанесет ответный удар со всей силой. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на церемонии выпуска курсантов Армии обороны Израиля, сообщает The Times of Israel.

Он уточнил, что израильские силы продолжат находиться в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа без каких-либо временных ограничений. По словам Каца, сохранение военного присутствия необходимо для защиты израильских граждан и населенных пунктов от вооруженных группировок.

«Мы не пойдем на компромисс в вопросах высших интересов безопасности Израиля — защиты наших военнослужащих и граждан. Мы не уйдем из зон безопасности», — подчеркнул министр.