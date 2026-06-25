Нидерланды помогут Украине подготовиться к зиме

Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 и развитие распределенной генерации. Кроме того, уже этой осенью украинская сторона должна получить выведенные из эксплуатации газовые турбины для усиления энергетической системы. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщают украинские СМИ.

По словам министра, соответствующих договоренностей удалось достичь на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2026) в польском Гданьске.

«На полях URC2026 в Гданьске вместе с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Шурдом Шурдсмой подписали Дорожную карту сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Прежде всего речь идет о координации действий для подготовки Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов, в частности по поиску и ускоренной закупке критически важного оборудования», — сообщил Шмыгаль.

Отдельным направлением сотрудничества станет передача Украине оборудования с электростанций Нидерландов, которые уже выведены из эксплуатации.

«Нидерланды также готовятся уже осенью передать Украине демонтированные газовые турбины. Кроме того, совместно будем работать над оценкой и привлечением оборудования с выведенных из эксплуатации электростанций Нидерландов для формирования резервов и восстановления поврежденных энергетических объектов в Украине», — отметил министр.

Шмыгаль подчеркнул, что еще одним ключевым направлением партнерства станет развитие распределенной генерации и привлечение современных нидерландских технологий.

Министр также поблагодарил правительство Нидерландов за последовательную поддержку украинского энергетического сектора.

«На данный момент общий вклад Нидерландов в Фонд поддержки энергетики уже превышает 100 млн евро. Благодарны партнерам за готовность и впредь помогать Украине закрывать критические потребности, восстанавливать и защищать энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул Шмыгаль.