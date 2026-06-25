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«Заманчивое предложение» странам Залива от Ирана

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Иран продвигает инициативу, предусматривающую взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По данным The Wall Street Journal, Тегеран предлагает оформить эти платежи как оплату услуг по обеспечению безопасности, охране судоходства и защите окружающей среды.

По оценкам иранской стороны, новая схема способна приносить около 40 миллиардов долларов в год. Власти рассчитывают, что доходы будут распределяться между государствами, которые присоединятся к соглашению, а сам Иран получит новый источник финансирования и дополнительные рычаги влияния на один из важнейших мировых маршрутов экспорта нефти.

Как сообщается, Тегеран уже обсуждает эту идею со странами Персидского залива, а также с Китаем, пытаясь заручиться их поддержкой. Иранские власти рассчитывают привлечь соседние государства к совместному управлению механизмом взимания сборов.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что после последних событий управление Ормузским проливом уже не вернется к прежней модели. Это заявление он сделал во время визита в Оман, где обсуждал возможные параметры будущего соглашения.

В США инициативу Ирана подвергли резкой критике. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что ни одно государство не вправе требовать плату за использование международных водных путей. По его словам, создание подобного механизма может стать опасным прецедентом для мировой торговли. 

Рубио также сообщил, что страны Персидского залива не поддержали предложение Тегерана и выступили против введения каких-либо платежей за проход через Ормузский пролив.

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