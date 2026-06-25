Зеленский: Беларусь получила четкие сигналы от Киева

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал меры, которые Беларусь «под влиянием России» принимает для «подготовки к возможному расширению агрессии против Украины».

Зеленский утверждает, что вдоль украинско-белорусской границы «завершается строительство дорожной инфраструктуры, баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого назначения, кроме военного», сообщает Би-би-си.

Украинский лидер отметил, что «Беларусь получила от Украины четкие сигналы относительно такой деятельности» и знает, какие «шаги необходимо предпринять с ее стороны для достижения мира». «Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что встречался с представителями Зеленского и попросил передать ему, что Минск не нужно втягивать в войну. Лукашенко уверяет, что уже получил ответ на эту просьбу — по его словам, и украинский президент, и его представители «это понимают».