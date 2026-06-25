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Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились

21:03 719

25 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана. 

Отмечается, что в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность традиционно плодотворного сотрудничества в таких сферах, как культура, наука, образование и спорт.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям двусторонних отношений.

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