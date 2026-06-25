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Зеленский утвердил 40-дневную операцию

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Служба безопасности Украины начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал об итогах доклада главы СБУ Евгения Хмары о «плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности» и результатах Центра спецопераций «Альфа» на фронте.

«Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния на (Россию) ради побуждения к окончанию войны», — подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что в течение нескольких месяцев подряд именно СБУ демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря беспилотникам разных типов.

«ЦСО «Альфа» является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта», — отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский в среду, 24 июня, заявил, что операция ВСУ по Крыму четко просчитана.

По его словам, в случае передачи Украине всего вооружения, согласованного партнерами по G7, Силы обороны смогут быстро создать условия, которые заставят Россию согласиться на мирное урегулирование.

В то же время в ходе саммита G7 президент США Дональд Трамп высоко оценил украинские дальнобойные удары по военным целям на территории РФ и поддержал усиление санкционного давления на российский энергетический сектор.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил, что Украина побеждает в войне. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками возвращаются к полномасштабной санкционной политике по России.

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