Украина получит 70 миллиардов на оружие

На ежегодном саммите НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре, страны альянса готовятся одобрить выделение Украине 70 млрд евро военной помощи. С учетом этих денег совокупные траты на украинскую оборону – собственные и внешние – примерно сравняются к российскими. По крайней мере с теми, что Москва заложила в бюджет на этот год, хотя расходует она эти деньги опережающими темпами.

Послы стран НАТО в основном согласовали совместное заявление лидеров, хотя детали еще могут измениться, рассказали Politico пять дипломатов из стран альянса. По их словам, согласно проекту декларации, страны НАТО обязуются оказать Украине военную поддержку в размере 70 млрд евро ($80 млрд). США в этой программе участвовать не будут.

Если добавить эту сумму к расходам Украины на оборону и безопасность, получится порядка $178 млрд: три дня назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому бюджетные траты на эти цели с учетом кредита от Евросоюза составят рекордные 4,4 трлн гривен (почти $98 млрд). Для сравнения: в российском бюджете на оборону заложено 12,93 трлн рублей. Это около $170 млрд по текущему курсу, но рубль в последнее время подешевел: еще месяц назад в пересчете на доллары эта сумма превышала $180 млрд.

Правда, военные траты России только за первый квартал 2026 года уже достигли рекордных 5,908 трлн рублей ($78 млрд по текущему курсу), подсчитал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Украина же смогла значительно увеличить запланированные бюджетные расходы благодаря кредиту ЕС на 90 млрд евро, из которого Киев в этом году должен получить половину, а из нее 31,8 млрд евро пойдут именно на оборону. Первый транш на 3,2 млрд евро перечислен сегодня, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Конференции по восстановлению Украины, открывшейся в четверг в польском Гданьске.

Страны НАТО уже пообещали Украине военную помощь на этот год в размере $38 млрд, сообщало ранее Politico со ссылкой на данные Министерства обороны страны. Кроме того, Киев хотел попросить у них еще $20 млрд. Его цель – удержать инициативу, которую удалось захватить в последние месяцы благодаря эффективному использованию дронов на всех участках противостояния, от передовой до захваченных территорий, где беспилотники перерезают российские пути снабжения, и регионов России, где десятками взрываются и горят НПЗ и объекты ВПК.

Таким образом, Украина, согласно проекту заявления лидеров НАТО, может получить больше, чем ожидалось, – в общей сложности 70 млрд евро. Кроме того, альянс пообещает выделить на следующий год по крайней мере эквивалентную сумму, сообщили Politico дипломаты. Если подобные планы будут реализованы, вместе с 45 млрд евро из кредита ЕС, предназначенными на 2027 год, украинская оборона может быть хорошо профинансирована и в следующем году.