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Вертолет с президентом Израиля совершил аварийную посадку

22:10 731

Вертолет, на борту которого находился президент Израиля Ицхак Герцог, вечером в четверг, 25 июня, был вынужден совершить аварийную посадку по пути с государственной церемонии в память о погибших в ходе операции «Нерушимая скала». Об этом сообщил портал Ynet.

Инцидент произошел после столкновения вертолета с птицами. Машина приземлилась на базе ЦАХАЛа, после чего ее направили на техническую проверку. Президент пересел в другой вертолет и продолжил запланированную поездку — визит к семье погибшего военнослужащего.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что во время штатного перелета президента на военном вертолете произошло столкновение с птицами, после чего экипаж принял решение посадить машину на базе ВВС в центральной части страны. 

«Пострадавших нет, повреждений не зафиксировано. В соответствии со стандартной процедурой летный экипаж был переведен на другой вертолет и продолжил полет. Вертолет передан техническим службам ВВС для дальнейшей проверки и скорейшего возвращения в строй. Обстоятельства происшествия расследуются», — заявили в армии.

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