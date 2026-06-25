Мерц: «Россия не выиграет эту войну»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина занимает «позицию силы на поле боя». Он призвал Россию заморозить линию фронта и вернуться к переговорам с Киевом.

«Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима», — сказал Мерц на конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Гданьске.