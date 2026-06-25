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Мерц: «Россия не выиграет эту войну»

22:25 784

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина занимает «позицию силы на поле боя». Он призвал Россию заморозить линию фронта и вернуться к переговорам с Киевом.

«Россия не выиграет эту войну. Европейская поддержка Киева непоколебима», — сказал Мерц на конференции по вопросам восстановления Украины, проходящей в Гданьске.

Канцлер отметил, что после саммита «Большой семерки» между европейскими странами и США сохраняется единство по вопросу Украины.

«И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства», — добавил Мерц. 

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но на условиях, которые он уже выдвигал. Москва требует, чтобы ВСУ ушли с территорий, которые российская армия не захватила, — из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ.

По словам источников украинских СМИ, президент США Дональд Трамп поддерживает дальнобойные удары, которые в последнее время Украина наносит по тылам России. Он в частном порядке призвал лидера Украины Владимира Зеленского действовать «более смело» в отношении Москвы, чтобы заставить ее вернуться к переговорам.

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