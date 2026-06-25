USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Новость дня
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом

Россия обстреливает ракетами Киев

22:32 1388

Российские войска вечером в четверг, 25 июня, атаковали Киев баллистическими ракетами. Местные жители услышали взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

«Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях», — написал Ткаченко в Telegram.

В то же время Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

Ранее он рассказал, что в Дарницком районе Киева упали обломки ракет. Экстренные службы уже направляются на место происшествия.

При этом Ткаченко уточнил, что по российским ракетам отработали силы ПВО. 

По его словам, локаций, где упали обломки, вероятно, будет больше.

Более детальной информации об атаке россиян пока нет.

Минобороны Азербайджана: Распоряжение президента — очередное проявление уважения к памяти шехидов
Минобороны Азербайджана: Распоряжение президента — очередное проявление уважения к памяти шехидов
23:35 7
Россия обстреливает ракетами Киев
Россия обстреливает ракетами Киев
22:32 1389
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет фото, видео; обновлено 22:19
22:19 8301
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
21:37 2425
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
21:03 1423
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское Обзор американского «мозгового центра»
17:30 5129
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор; все еще актуально
13:03 4144
Венесуэла благодарит Азербайджан
Венесуэла благодарит Азербайджан обновлено 18:47
18:47 3584
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
18:14 2682
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
18:00 3270
Рубио отвечает Москве
Рубио отвечает Москве
17:07 3543

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Азербайджана: Распоряжение президента — очередное проявление уважения к памяти шехидов
Минобороны Азербайджана: Распоряжение президента — очередное проявление уважения к памяти шехидов
23:35 7
Россия обстреливает ракетами Киев
Россия обстреливает ракетами Киев
22:32 1389
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет фото, видео; обновлено 22:19
22:19 8301
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
21:37 2425
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
21:03 1423
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское Обзор американского «мозгового центра»
17:30 5129
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор; все еще актуально
13:03 4144
Венесуэла благодарит Азербайджан
Венесуэла благодарит Азербайджан обновлено 18:47
18:47 3584
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
18:14 2682
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского
18:00 3270
Рубио отвечает Москве
Рубио отвечает Москве
17:07 3543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться