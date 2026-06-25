Россия обстреливает ракетами Киев

«Враг запускает баллистические ракеты по Киеву. Находитесь в укрытиях», — написал Ткаченко в Telegram.

Российские войска вечером в четверг, 25 июня, атаковали Киев баллистическими ракетами. Местные жители услышали взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

В то же время Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

Ранее он рассказал, что в Дарницком районе Киева упали обломки ракет. Экстренные службы уже направляются на место происшествия.

При этом Ткаченко уточнил, что по российским ракетам отработали силы ПВО.

По его словам, локаций, где упали обломки, вероятно, будет больше.

Более детальной информации об атаке россиян пока нет.