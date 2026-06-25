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Минобороны Азербайджана: Распоряжение президента Ильхама Алиева — очередное проявление уважения к памяти шехидов

25 июня 2026, 23:35 816

Распоряжение президента Ильхама Алиева о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджана, погибших в ходе боевых действий за восстановление территориальной целостности страны, является очередным ярким проявлением уважения к их светлой памяти. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Память героев, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, всегда с глубоким уважением почитается нашим государством. Увековечение памяти и достойная оценка их службы являются одним из приоритетных направлений государственной политики, проводимой президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым и первым вице‑президентом Мехрибан Алиевой. Масштабные мероприятия, оказываемая забота о семьях шехидов и высшие государственные награды являются наглядным доказательством того, что подвиг сыновей и дочерей, отдавших жизни за священные идеалы, никогда не будет забыт, а предпринимаемые в этом направлении шаги будут последовательно и решительно продолжены и впредь», — указали в министерстве.

Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении посмертно военнослужащих и гражданских лиц Министерства обороны, ставших шехидами.

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