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Алиев: Слава могущественной Азербайджанской армии!

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25 июня 2026, 23:56 793

В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик об Азербайджанской армии.

В публикации говорится: «Да здравствует Азербайджан! Да здравствуют Вооруженные силы Азербайджана! Слава могущественной Азербайджанской армии!»

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева также поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.

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