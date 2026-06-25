Алиев: Слава могущественной Азербайджанской армии!

В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик об Азербайджанской армии.
В публикации говорится: «Да здравствует Азербайджан! Да здравствуют Вооруженные силы Азербайджана! Слава могущественной Азербайджанской армии!»
Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri! Eşq olsun qüdrətli Azərbaycan Ordusuna! pic.twitter.com/DHeUTrrO4b— İlham Əliyev (@azpresident) June 25, 2026
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева также поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.