Европа продлила антироссийские санкции на год

Как отмечается в заявлении, продление связано с «продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине». Решение было принято после политического согласования на заседании Европейского совета 18–19 июня 2026 года.

Совет Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года.

Санкционный режим действует с 2014 года, и после 2022-го он был существенно расширен. Сейчас он охватывает ключевые отрасли экономики, включая торговлю, финансовый сектор, энергетику и технологии двойного назначения.

Среди действующих мер — запрет на импорт российской нефти и ряда нефтепродуктов морским путем, ограничения для финансовых организаций и криптосервисов, а также санкции против отдельных медиаресурсов в странах Евросоюза.