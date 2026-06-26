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Европа продлила антироссийские санкции на год

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Совет Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года.

Как отмечается в заявлении, продление связано с «продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине». Решение было принято после политического согласования на заседании Европейского совета 18–19 июня 2026 года.

Санкционный режим действует с 2014 года, и после 2022-го он был существенно расширен. Сейчас он охватывает ключевые отрасли экономики, включая торговлю, финансовый сектор, энергетику и технологии двойного назначения.

Среди действующих мер — запрет на импорт российской нефти и ряда нефтепродуктов морским путем, ограничения для финансовых организаций и криптосервисов, а также санкции против отдельных медиаресурсов в странах Евросоюза.

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