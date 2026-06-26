Верховный суд США поддержал Трампа

Верховный суд США принял сразу два решения по вопросу иммиграции. Оба — в пользу администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Одним своим решением Верховный суд установил, что миграционные власти имеют полное право отказывать мигрантам, обращающимся за убежищем в США на границе с Мексикой, если они не находятся физически на американской территории.

В соответствии с действующим законодательством мигранты имеют право подавать прошение о предоставлении убежища «по прибытии в США». Долгое время представители администрации заявляли, что «прибытие в США» означает пересечение границы, а не простое общение с сотрудниками миграционной службы на границе. Верховный суд согласился с этим мнением.

Вторым своим решением Верховный суд отменил постановления нижестоящих инстанций, запрещавшие федеральным властям отзывать статус временно охраняемых лиц у получивших его 350 тыс. человек, прибывших из Гаити, и 6100 граждан Сирии. Многие из них живут и работают в США годами.

Временно охраняемые лица получают право жить и работать в США. Все это время они не могут быть выдворены за пределы страны безотносительно их миграционного статуса и первоначальной законности их пребывания в США. В соответствии с законом временно охраняемыми лицами могут стать те, кто не может вернуться в свою страну из-за военных действий или природной катастрофы.

Как отмечают наблюдатели, это решение важно еще и тем, что может стать прецедентом для отзыва статуса временно охраняемых лиц и у граждан других стран.