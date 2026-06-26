Пожар на эсминце США: есть пострадавшие

На борту эсминца USS Indianapolis произошел пожар, в результате которого семь моряков получили незначительные травмы, сообщает Институт ВМС США (USNI).

Инцидент произошел в среду, 24 июня, на военно-морской базе Мейпорт во Флориде, когда корабль стоял в порту. Пожар начался около 11:30 по местному времени, но экипаж и пожарные оперативно потушили огонь.

Семерых моряков, пострадавших при возгорании, госпитализировали. После оказания помощи всех их выписали и разрешили вернуться на борт.

Причины пожара устанавливаются.

В апреле пожар произошел на ракетном эсминце Higgins ВМС США, выполнявшем задачи в Тихом океане. В результате возгорания на корабле отключились электричество и двигатель. Сведений о пострадавших и обстоятельствах происшествия не поступало.