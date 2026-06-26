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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Планета как пена для бритья: открытие астрономов

01:57 400

Международная группа исследователей под руководством астронома из Университета Нью-Мексико опубликовала результаты наблюдений за двумя необычными экзопланетами размером с Юпитер. По мнению астрономов, их плотность сравнима с плотностью свежей пены для бритья, сообщается в статье, которая вышла в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обнаруженные спутником NASA Tess планеты вращаются вокруг звезды в южном созвездии Воланс на расстоянии 1110 световых лет от Земли. Их плотность оказалась в 35 раз ниже, чем у Юпитера. По словам руководителя исследования, астронома Кейт Дрэнсфилд из Оксфордского университета, эти пушистые миры, вероятно, имеют белый или голубой оттенок в зависимости от облачности, а их атмосфера, скорее всего, состоит из водорода и гелия. Для подтверждения химического состава потребуются дополнительные наблюдения с помощью телескопа «Уэбб».

Подобные сверхлегкие объекты встречаются крайне редко. По данным ученых, из почти 6300 подтвержденных экзопланет менее 40 относятся к этому типу. Как отметила Дрэнсфилд, изучение таких экзотических систем помогает ученым лучше понимать механизмы формирования планет и место Солнечной системы во Вселенной.

29 января международная группа ученых обнаружила экзопланету HD 137010 b в 146 световых годах от Земли, радиус которой всего на 6% больше земного, а период обращения составляет 355 суток. Вероятность существования там жизни оценивается в 50%.

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