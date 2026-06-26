ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф

На чемпионате мира по футболу завершился предварительный этап в группе «E».

Сборная Германии досрочно обеспечила себе 1-е место в группе и сегодня проиграла Эквадору (1:2), которому очки были очень нужны.

Уже на 2-й минуте Лерой Сане вывел немцев вперед. Правда, показалось, что в ходе этой атаки была опасная игра против футболиста сборной Эквадора, но свисток судьи и VAR промолчали.

Спустя семь минут южноамериканцы восстановили равновесие: форвард английского «Сандерленда» Нильсон Ангуло удачно пробил почти с линии штрафной площади. А победный мяч на 77-й минуте забил нападающий бразильского «Фламенго» Гонсало Плата.