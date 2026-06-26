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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф

Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
Отдел спорта
02:01 465

На чемпионате мира по футболу завершился предварительный этап в группе «E».

Сборная Германии досрочно обеспечила себе 1-е место в группе и сегодня проиграла Эквадору (1:2), которому очки были очень нужны.

Уже на 2-й минуте Лерой Сане вывел немцев вперед. Правда, показалось, что в ходе этой атаки была опасная игра против футболиста сборной Эквадора, но свисток судьи и VAR промолчали. 

Спустя семь минут южноамериканцы восстановили равновесие: форвард английского «Сандерленда» Нильсон Ангуло удачно пробил почти с линии штрафной площади. А победный мяч на 77-й минуте забил нападающий бразильского «Фламенго» Гонсало Плата.

Теперь эквадорцы с 4 очками выйдут в плей-офф с 3-го места. А на второй строчке расположилась сборная Кот-д’Ивуара, обыгравшая Кюрасао - 2:0. Оба мяча забил Николас Пепе из испанского «Вильярреала».

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Германия в 1/16 финала сыграет с одной из третьих команд. Матч пройдет в Бостоне 30 июня в 00:30 по бакинскому времени.

Кот-д’Ивуар встретится со второй сборной группы «I» - Францией или Норвегией. Игра состоится в Далласе 30 июня в 21:00 по бакинскому времени.

ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
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