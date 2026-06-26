ЧМ-2026: Нидерланды победили Тунис и сыграют с Марокко, Япония попала на Бразилию

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершилась борьба еще в одной группе.

В квартете «F» Нидерланды обыграли Тунис (3:1) и заняли 1-е место. Япония и Швеция сыграли вничью 1:1, которая устроила обе команды. Японцы стали в группе вторыми, а шведы пробились в 1/16 финала с 3-го места.

В первом раунде плей-офф Нидерланды встретятся со второй командой группы «С» - Марокко. Игра пройдет в Монтеррее и начнется 30 июня в 05:00 по бакинскому времени.

Японию поджидает Бразилия - победитель группы «С». Матч состоится в Хьюстоне 29 июня в 21:00.

Швеция стала третьей сборной после Боснии и Эквадора, обеспечившей себе выход в 1/16 финала с 3-го места.