USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: Нидерланды победили Тунис и сыграют с Марокко, Япония попала на Бразилию

ВИДЕО
Отдел спорта
04:59 505

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершилась борьба еще в одной группе.

В квартете «F» Нидерланды обыграли Тунис (3:1) и заняли 1-е место. Япония и Швеция сыграли вничью 1:1, которая устроила обе команды. Японцы стали в группе вторыми, а шведы пробились в 1/16 финала с 3-го места.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В первом раунде плей-офф Нидерланды встретятся со второй командой группы «С» - Марокко. Игра пройдет в Монтеррее и начнется 30 июня в 05:00 по бакинскому времени.

Японию поджидает Бразилия - победитель группы «С». Матч состоится в Хьюстоне 29 июня в 21:00.

Швеция стала третьей сборной после Боснии и Эквадора, обеспечившей себе выход в 1/16 финала с 3-го места.

ЧМ-2026: Нидерланды победили Тунис и сыграют с Марокко, Япония попала на Бразилию
ЧМ-2026: Нидерланды победили Тунис и сыграют с Марокко, Япония попала на Бразилию ВИДЕО
04:59 506
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
02:01 1651
Алиев: Слава могущественной Азербайджанской армии!
Алиев: Слава могущественной Азербайджанской армии! видео
25 июня 2026, 23:56 1715
Россия выпустила ракеты по Киеву и сбросила бомбы на Харьковскую область: есть жертвы
Россия выпустила ракеты по Киеву и сбросила бомбы на Харьковскую область: есть жертвы обновлено 01:35
01:35 4539
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет фото, видео; обновлено 22:19
25 июня 2026, 22:19 10016
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
25 июня 2026, 21:37 4929
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
25 июня 2026, 21:03 2256
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское Обзор американского «мозгового центра»
25 июня 2026, 17:30 6602
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор; все еще актуально
25 июня 2026, 13:03 4646
Венесуэла благодарит Азербайджан
Венесуэла благодарит Азербайджан обновлено 18:47
25 июня 2026, 18:47 4423
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
25 июня 2026, 18:14 3423

ЭТО ВАЖНО

ЧМ-2026: Нидерланды победили Тунис и сыграют с Марокко, Япония попала на Бразилию
ЧМ-2026: Нидерланды победили Тунис и сыграют с Марокко, Япония попала на Бразилию ВИДЕО
04:59 506
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
02:01 1651
Алиев: Слава могущественной Азербайджанской армии!
Алиев: Слава могущественной Азербайджанской армии! видео
25 июня 2026, 23:56 1715
Россия выпустила ракеты по Киеву и сбросила бомбы на Харьковскую область: есть жертвы
Россия выпустила ракеты по Киеву и сбросила бомбы на Харьковскую область: есть жертвы обновлено 01:35
01:35 4539
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет
Разрушительные землетрясения в Венесуэле: число жертв растет фото, видео; обновлено 22:19
25 июня 2026, 22:19 10016
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
Зеленский утвердил 40-дневную операцию
25 июня 2026, 21:37 4929
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились
25 июня 2026, 21:03 2256
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское Обзор американского «мозгового центра»
25 июня 2026, 17:30 6602
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE
Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE наш обзор; все еще актуально
25 июня 2026, 13:03 4646
Венесуэла благодарит Азербайджан
Венесуэла благодарит Азербайджан обновлено 18:47
25 июня 2026, 18:47 4423
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
25 июня 2026, 18:14 3423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться