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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа

Австралия и Парагвай добыли нужный результат
Отдел спорта
08:04 682

Сборная Турции, попрощалась с чемпионатом мира, победив в Лос-Анджелесе сборную США - 3:2.

В матче группы «D», который для обеих команд не имел никакого турнирного значения, счет на 3-й минуте открыл американец Остон Трасти. На 10-й минуте Арда Гюлер забил первый гол сборной Турции на турнире. На 31-й минуте Барыш Алпер Йылмаз вывел команду Винченцо Монтеллы вперед. На 49-й минуте Себастьян Берхалтер сделал счет 2:2. Победу Турции на 90+8-й минуте принес Каан Айхан.

В параллельном матче в Сан-Франциско встречались сборные Парагвая и Австралии. Обе команды устраивала ничья, и они ее добились - 0:0.

США досрочно заняли 1-е место. Австралия прошла дальше со 2-й позиции, Парагвай почти наверняка выйдет с третьей строчки.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В 1/16 финала американцы сыграют с третьей командой группы «B» Боснией и Герцеговиной. Матч пройдет в Сан-Франциско и начнется 2 июля в 4 утра по бакинскому времени.

Австралия встретится со второй командой группы «G», в которой выступают Египет, Иран, Бельгия и Новая Зеландия.

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