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Дроны атаковали Москву и химзавод

новость дополнена
08:44 2311

В ночь на 26 июня украинские беспилотники атаковали некоторые регионы России. Дроны сбивали в Москве и области. Под ударом оказался и химзавод «Азот» в Тульской области.

Сервис NASA FIRMS отмечает пожар в районе Новомосковска, где расположен «Азот» и являющаяся его подразделением Новомосковская ГРЭС. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал в своем телеграм-канале, что «в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске». Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. По его данным, над регионом были сбиты 157 украинских БПЛА.

Кроме того, Миляев сообщил, что в результате удара в одном из населенных пунктов Щекинского района был поврежден частный жилой дом, пострадала женщина.

Ранее в ночь на 26 июня жители Новосмосковска сообщали о большом количестве взрывов.

На сайте «Азот» сообщается, что предприятие является «крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции».

Этот завод уже подвергался удару украинских беспилотников около двух недель назад: о нем 14 июня сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Мэр Москвы Сергей Собянин пишет, что число украинских беспилотников, сбитых на подлете к городу, выросло до 45. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр российской столицы.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что силы ПВО за ночь сбили 660 беспилотников. По утверждению ведомства, «дроны уничтожили» над Черным и Азовским морями, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом.

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