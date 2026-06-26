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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения

09:06 992

Число погибших после сильнейших землетрясений в Венесуэле достигло 235, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, передает CNN.

«К сожалению, около 235 человек были доставлены в наши медицинские учреждения уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления», — сказал министр.

Альварадо отметил, что помощь была оказана более 4300 пострадавшим, большинство из которых получили легкие травмы.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед фермерами в Белом доме, пообещал, что Соединенные Штаты окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения: «Мы собираемся, кстати, помочь им (Венесуэле) с их бедой — у них прошлой ночью было мощное землетрясение… Огромное, просто чудовищное, но мы им поможем».

Южное командование ВС США направило несколько военных кораблей и транспортных самолетов в Венесуэлу для оказания помощи после землетрясения. «Глава Южного командования генерал Фрэнсис Донован направил значительные силы, включая десантный транспортный корабль USS Fort Lauderdale и прибрежный боевой корабль USS Billings. Будут также задействованы транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, разведывательные платформы и вертолеты», — говорится в заявлении командования.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Наибольшие разрушения пришлись на прибрежный город Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

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