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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран

09:24 719

Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном, находясь в «сильной позиции», это понимают в Тегеране, считает американский президент Дональд Трамп.

«Мы ведем переговоры с позиции чистой силы. И они это знают», - заявил Трамп, выступая на ужине с американскими фермерами в Розовом саду Белого дома.

Он еще раз заявил, что Ормузский пролив «уже открыт» и что «мир находился бы в большой опасности, будь у Ирана ядерное оружие».

Трамп также на фоне договоренностей по разморозке активов Тегерана назвал Иран новым рынком для американского сельскохозяйственного экспорта: «По всему миру мы открываем рынки для фермеров (США), и новый рынок скоро откроется, он называется замечательная страна Иран. ...Мы собираемся взять часть их средств, и мы потратим их, мы будем покупать пшеницу, соевые бобы и кукурузу. Этот процесс начнется очень скоро».

В четверг The New York Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что размороженные в рамках договоренностей иранские средства в США де-факто не окажутся в распоряжении иранских властей. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы размораживаемые средства напрямую шли компаниям, у которых Иран сможет закупить сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование и другие одобренные товары. Однако спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в тот же день заявил, что Тегеран в случае разблокирования своих активов не желает тратить их на приобретение американской продукции.

Иранские СМИ писали, что Тегеран получит $12 млрд в виде двух траншей.

В среду Трамп заверял, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств.

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