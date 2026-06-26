Карл III отчитался о своих налогах и доходах

Король Великобритании Карл III с момента коронации выплатил более 30 млн фунтов стерлингов (около $40 млн) налогов. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, сообщает Bloomberg.

Это первый случай, когда раскрыт размер личных налоговых выплат действующего британского монарха. За два полных налоговых года после вступления на престол Карл III перечислил 11,7 млн фунтов в 2023–2024 финансовом году и 12,9 млн фунтов в 2024–2025 финансовом году.

В то же время Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уэльский Уильям в 2024—2025 налоговом году уплатил 7,76 млн фунтов налога на доходы и прирост капитала.

Несмотря на публикацию налоговых данных, Букингемский дворец не раскрыл ставку налогообложения короля. При этом из отчетности герцогства Ланкастер, являющегося основным источником личных доходов монарха, следует, что Карл III получил 26,5 млн фунтов дохода в 2024—2025 финансовом году.

В отчете принца Уильяма указано, что он уплачивает максимальную ставку налога на все свои личные доходы и прирост капитала.

По официальным данным, налоговые выплаты Карла III увеличились по сравнению с предыдущим годом, когда они составляли 11,7 млн фунтов. В то же время сумма налогов, уплаченных принцем Уильямом, уменьшилась с 8,34 млн фунтов.

Карл III стал королем 8 сентября 2022 г. после смерти королевы Елизаветы II, правившей Великобританией более 70 лет.