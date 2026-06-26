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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Заблудившихся в ленкоранском лесу спасли

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10:16 364

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в труднодоступной горно-лесистой местности в поселке Истису Ленкоранского района пропали граждане.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были направлены спасатели Южного регионального центра МЧС. В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий сотрудники МЧС обнаружили и спасли восемь человек, заблудившихся в труднопроходимой горно-лесистой местности.

В поисках также принимали участие сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, местные жители.

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