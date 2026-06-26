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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине

10:45 1239

Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину семью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 189 беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно заявлению, к 09:00 (10:00 по Баку) «сбито/подавлено» 177 целей — три ракеты и 174 дрона, «зафиксировано попадание» четырех ракет и 11 БПЛА, а также падение обломков. Атака продолжается, предупредили украинские военные.

Ранее власти в Полтавской области сообщили об ударе по Кременчугу, где было «зафиксировано попадание ракет и БПЛА по промышленным объектам».

По словам украинских военных, россияне выпустили баллистические ракеты из Брянской и Курской областей РФ по Киевской и Полтавской областям. Дроны запускали из направлений российских городов Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из захваченных Донецка и Гвардейского (Крым).

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