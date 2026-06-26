USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана

10:59 852

В связи со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики на улицах и проспектах Баку проходят марши в сопровождении военных оркестров.

Сначала память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания, после исполнили Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Марши военнослужащих продлятся до 12:00.

Наряду с Баку марши также проходят на центральных улицах, проспектах и площадях городов Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Барда, Ханкенди, Лачин и Шуша.

Казахстан может прийти на помощь России
Казахстан может прийти на помощь России
12:06 727
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
11:55 462
«Двери Америки теперь на замке»
«Двери Америки теперь на замке» заявили в Белом доме
11:33 965
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны наша аналитика; все еще актуально
25 июня 2026, 15:15 6658
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
10:59 853
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
10:45 1240
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
09:24 1194
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
09:06 1513
Дроны атаковали Москву и химзавод
Дроны атаковали Москву и химзавод новость дополнена
08:44 3474
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа Австралия и Парагвай добыли нужный счет; видео
08:04 3083
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
02:01 4010

ЭТО ВАЖНО

Казахстан может прийти на помощь России
Казахстан может прийти на помощь России
12:06 727
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
11:55 462
«Двери Америки теперь на замке»
«Двери Америки теперь на замке» заявили в Белом доме
11:33 965
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны наша аналитика; все еще актуально
25 июня 2026, 15:15 6658
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
10:59 853
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
10:45 1240
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
09:24 1194
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
09:06 1513
Дроны атаковали Москву и химзавод
Дроны атаковали Москву и химзавод новость дополнена
08:44 3474
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа Австралия и Парагвай добыли нужный счет; видео
08:04 3083
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
02:01 4010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться