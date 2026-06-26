В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана

В связи со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики на улицах и проспектах Баку проходят марши в сопровождении военных оркестров.
Сначала память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов была почтена минутой молчания, после исполнили Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Марши военнослужащих продлятся до 12:00.
Наряду с Баку марши также проходят на центральных улицах, проспектах и площадях городов Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Барда, Ханкенди, Лачин и Шуша.