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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

AZAL расширяет свой авиапарк, пополнив его первым Airbus A321neo нового поколения

11:00 851

Аzerbaijan Airlines (AZAL), входящие в состав AZCON Holding, объявили о пополнении своего авиапарка первым самолетом нового поколения Airbus A321neo, который был доставлен из Гамбурга 25 июня 2026 года.

С вводом в эксплуатацию данного воздушного судна нового поколения авиапарк AZAL теперь включает самолеты типов Airbus A319ceo, A320ceo, A320neo и A321neo.

Ввод в эксплуатацию Airbus A321neo стал очередным важным этапом по реализации стратегии модернизации авиапарка AZAL. Новый самолет позволит авиакомпании расширить возможности по перевозке пассажиров на востребованных направлениях, обеспечить пассажирам еще более высокий уровень комфорта, а также создаст дополнительные условия для дальнейшего развития маршрутной сети и укрепления позиций AZAL на региональном рынке авиаперевозок.

Концепция салона Airspace, разработанная Airbus, устанавливает новые стандарты комфорта и эргономики на борту Airbus A321neo. Самолет оснащен интеллектуальной системой освещения салона, современным интерьером, создающим ощущение большего пространства для пассажиров, увеличенными иллюминаторами со встроенной системой затемнения, полностью светодиодным освещением и более вместительными багажными полками для ручной клади.

Кроме того, Airbus A321neo отличается высокой топливной эффективностью и улучшенными экологическими характеристиками. По сравнению с воздушными судами предыдущего поколения самолет обеспечивает примерно на 20% более низкий расход топлива и уровень выбросов CO₂ в расчете на одного пассажира, сохраняя при этом дальность полета до 7 400 километров.

Самолет располагает одним из самых просторных салонов среди узкофюзеляжных воздушных судов и рассчитан на перевозку до 191 пассажира. Для обеспечения максимального комфорта авиасудно оснащено бортовой системой развлечений нового поколения (IFE)  и высокоскоростным Wi-Fi, что позволяет пассажирам пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи на протяжении всего полета.

Поставка Airbus A321neo последовала за недавним пополнением флота четвертым Airbus A320neo нового поколения и стала еще одним подтверждением приверженности AZAL эксплуатации современных и топливно-эффективных воздушных судов.

В рамках долгосрочной стратегии развития AZAL планомерно реализует программу расширения и модернизации своего авиапарка, предусматривающую увеличение количества воздушных судов до 50 к 2032 году. Это позволит авиакомпании поддержать дальнейшее развитие маршрутной сети и укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих авиаперевозчиков региона.

С видеоматериалами мероприятия можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

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