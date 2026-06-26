«Двери Америки теперь на замке»

«Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища», — сказал он журналистам. По словам Миллера, власти США выработали «простое и элегантное решение» в отношении просителей убежища: «Если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет».

Так Миллер прокомментировал два решения Верховного суда США по вопросам иммиграции. Суд принял их накануне, встав на сторону администрации президента страны Дональда Трампа. Эти решения, отмечает The Washington Post, позволят команде Трампа изменить систему предоставления убежища и высылки иммигрантов, которые приехали в США из стран, затронутых войной и стихийными бедствиями.

Первое решение позволит администрации Трампа отменить гуманитарную защиту для беженцев из Гаити (350 тысяч человек) и Сирии (более шести тысяч человек). Многие из них живут и работают в США годами.

Второе решение подразумевает, что власти смогут возобновить иммиграционную политику, которая использовалась на границе США с Мексикой. Этот механизм позволяет пограничникам ограничивать число людей, которые могли подать заявление о предоставлении убежища в течение одного дня.