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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Из Саудовской Аравии в Израиль: Америка думает о переносе своих баз

11:46 433

Соединенные Штаты пересматривают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после ударов Ирана по американским объектам и рассматривают возможность размещения части инфраструктуры в Израиле, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, причиной для пересмотра стратегии стали новые спутниковые снимки, свидетельствующие о значительно более серьезных разрушениях на базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне, чем ранее признавали американские власти.

По утверждению газеты, Пентагон рассматривает несколько вариантов дальнейшего размещения своих сил в регионе. Один из них предусматривает восстановление базы в Бахрейне при одновременном сокращении американского военного присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии. Предполагается, что часть объектов и подразделений может быть перебазирована западнее, чтобы вывести их из зоны досягаемости большинства иранских ракет и беспилотников. По информации двух источников The Wall Street Journal, одним из возможных направлений для такого перемещения рассматривается Израиль.

Официальных заявлений по этому поводу пока нет.

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