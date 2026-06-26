Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов

Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана посетил Аллею шехидов. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

«В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана я посетил Аллею шехидов и с глубоким уважением почтил память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты территориальной целостности страны. Великобритания высоко ценит развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и намерена и далее укреплять данное партнерство», - указал британский дипломат в публикации.