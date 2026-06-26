USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов

11:55 464

Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана посетил Аллею шехидов. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

«В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана я посетил Аллею шехидов и с глубоким уважением почтил память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты территориальной целостности страны. Великобритания высоко ценит развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и намерена и далее укреплять данное партнерство», - указал британский дипломат в публикации.

Казахстан может прийти на помощь России
Казахстан может прийти на помощь России
12:06 741
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
11:55 465
«Двери Америки теперь на замке»
«Двери Америки теперь на замке» заявили в Белом доме
11:33 973
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны наша аналитика; все еще актуально
25 июня 2026, 15:15 6661
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
10:59 857
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
10:45 1244
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
09:24 1197
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
09:06 1514
Дроны атаковали Москву и химзавод
Дроны атаковали Москву и химзавод новость дополнена
08:44 3482
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа Австралия и Парагвай добыли нужный счет; видео
08:04 3086
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
02:01 4012

ЭТО ВАЖНО

Казахстан может прийти на помощь России
Казахстан может прийти на помощь России
12:06 741
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
11:55 465
«Двери Америки теперь на замке»
«Двери Америки теперь на замке» заявили в Белом доме
11:33 973
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны
Две страны, один ультиматум и... ноль последствий. Беларусь и Украина в шаге от войны наша аналитика; все еще актуально
25 июня 2026, 15:15 6661
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
В Баку военные марши в честь Вооруженных сил Азербайджана
10:59 857
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
Семь баллистических ракет и почти 200 беспилотников по Украине
10:45 1244
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
Трамп рассказал о «сильной позиции» США и «замечательной стране» Иран
09:24 1197
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
Последствия мощных землетрясений в Венесуэле: сотни погибших, масштабные разрушения
09:06 1514
Дроны атаковали Москву и химзавод
Дроны атаковали Москву и химзавод новость дополнена
08:44 3482
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа
ЧМ-2026: Турция обыграла США в матче престижа Австралия и Парагвай добыли нужный счет; видео
08:04 3086
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф
ЧМ-2026: Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф Кот-д’Ивуар сильнее Кюрасао; видео
02:01 4012
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться