Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов

Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана посетил Аллею шехидов. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.
«В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана я посетил Аллею шехидов и с глубоким уважением почтил память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты территориальной целостности страны. Великобритания высоко ценит развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и намерена и далее укреплять данное партнерство», - указал британский дипломат в публикации.
🇦🇿 Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, həyatını 🇦🇿 müdafiəsinə həsr etmiş insanların xatirəsini ehtiramla yad etdim. 🇬🇧 🇦🇿-la müdafiə sahəsində inkişaf edən əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirməkdə qərarlıdır. pic.twitter.com/xatg1uWbNY— Duncan Norman (@DNormanFCDO) June 26, 2026