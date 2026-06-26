ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?

Когда США и Израиль начали войну против Ирана в феврале этого года, они заявили, что их главной целью является смена режима в Тегеране и, следовательно, изменение облика Ближнего Востока. Сейчас никто не сомневается, что война действительно изменила облик Ближнего Востока, но этот облик не совпадает с планами американских и израильских стратегов. Исламская Республика не только пережила войну, несмотря на понесенный ущерб, но и начала выходить из нее более смелой и, возможно, более богатой.

Война не только изменила геополитический облик Ближнего Востока, но и спровоцировала разрушительные процессы внутри картеля нефтедобывающих стран, который на протяжении десятилетий определял цены на нефтяном рынке. Как известно, война также нанесла огромный ущерб экономикам региона, закрыв Ормузский пролив, жизненно важный водный путь для этих богатых энергоресурсами стран и для пятой части мировых поставок нефти и газа. Арабские страны региона потеряли часть своей доли на нефтяном рынке и были вынуждены сократить добычу. Хотя благодаря хрупкому меморандуму о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном судоходство в Ормузском проливе сейчас восстанавливается, аналитики полагают, что странам Персидского залива может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуть добычу до прежнего уровня. Закрытие Ормузского пролива и последовавшее за этим резкое сокращение экспорта нефти из Персидского залива побудили страны, не входящие в ОПЕК, увеличить добычу и, таким образом, расширить свою долю рынка. Эта ситуация неизбежно привела к началу центробежных процессов внутри ОПЕК, и Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной, вышедшей из картеля. Как известно, с 1 мая 2026 года ОАЭ перестали быть членом ОПЕК. В результате выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК прогнозируется снижение рыночной доли картеля с 35 до 31 процента. Члены ОПЕК добывают нефть согласно установленным квотам, то есть индивидуальному потолку добычи. Сумма этих квот формирует общий объем предложения нефти от альянса на мировом рынке. Если страна превышает свою квоту, она обязана компенсировать это дополнительным сокращением добычи в следующие месяцы. Именно из-за недовольства системой квот ОАЭ покинули организацию: страна инвестировала миллиарды долларов, чтобы довести свои мощности до 5 млн баррелей в сутки к 2027 году. Квоты ОПЕК удерживали их добычу на уровне около 3,4 млн баррелей в сутки, что делало инвестиции в инфраструктуру нерентабельными. На фоне роста цен на нефть ОАЭ решили проводить более независимую политику, чтобы напрямую договариваться с ключевыми потребителями, такими как Индия и другие страны Азии. По сути, страна сможет свободно реагировать на меняющийся спрос на рынке. Аналитики нефтегазового рынка тогда предсказывали, что Объединенные Арабские Эмираты могут быть не единственной страной, которая выйдет из ОПЕК, и что конфликт вокруг квот между членами картеля усилится из-за ситуации, созданной войной с Ираном. Теперь еще один член ОПЕК предупредил о возможном выходе из картеля. Как сообщалось, Ирак заявил, что может покинуть ОПЕК, если его квота не будет значительно увеличена. «Ирак переживает финансовый кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке, и вопрос о значительном увеличении его квоты в ОПЕК следует рассматривать со всей серьезностью», - заявил Reuters высокопоставленный чиновник Министерства нефти Ирака.

И хотя в последующем власти Ирака опровергли эту информацию, тем не менее перспектива ухода Багдада станет еще одним ударом для ОПЕК после выхода Объединенных Арабских Эмиратов в этом году. Фактически, выход Ирака из ОПЕК может также символизировать крах картеля, поскольку эта организация была основана как раз в Багдаде. Квота, установленная ОПЕК на добычу нефти в Ираке, составляет 4,4 миллиона баррелей в день. Это на 1,1 миллиона баррелей меньше потенциальной суточной добычи нефти в стране (приблизительно 5,5 миллиона баррелей). Этот разрыв представляет собой инфраструктуру, инвестиции и производственные мощности, которые в настоящее время не приносят экспортной выручки, поскольку коллективная структура альянса это запрещает. Ситуацию усугубляет тот факт, что фактические объемы экспорта Ирака значительно ниже даже установленного квотного потолка. Текущие поставки составляют около 3,3 млн баррелей в сутки, отчасти из-за производственных проблем, а также из-за отдельного компенсационного обязательства по недопроизводству, требующего от Багдада добывать на 100 000 баррелей в сутки меньше существующего квотного уровня до июня 2026 года. Этот компенсационный механизм был введен для компенсации периодов, когда Ирак превышал установленные лимиты, создавая, по сути, штраф за превышение квоты, наложенный поверх и без того жесткого потолка. По оценкам, если Ирак увеличит добычу нефти на 300 000 баррелей в день, это принесет ему дополнительно 10 миллиардов долларов годового дохода по текущим ценам. Нет необходимости объяснять, что эта цифра означает для страны, которая в значительной степени зависит от нефти в качестве источника своих бюджетных доходов. В прошлом Ирак неоднократно нарушал квоту, установленную ОПЕК, когда ему нужно было увеличить бюджетные доходы и нарастить добычу. Согласно правилам, страны, чья добыча превышает установленную квоту, должны сокращать добычу в соответствии с установленным графиком, то есть добывать меньше нефти. В настоящее время такой «механизм штрафов» применяется к Ираку и Казахстану, участвующим в формате ОПЕК+. Таким образом, Ирак уже не в состоянии добывать нефть в рамках квоты, установленной ОПЕК, и, если он будет следовать механизму, применяемому картелем, значит в ближайшем будущем он не сможет увеличить добычу до 4,4 млн баррелей в сутки. Это означало бы финансовый кризис для страны, чьи экспортные доходы сократились в результате войны и закрытия Ормузского пролива. Поэтому Багдад выдвигает ультиматум: либо ОПЕК увеличит квоту, либо она фактически рухнет.