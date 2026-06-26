Казахстан может прийти на помощь России

Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 для смягчения дефицита, вызванного простоями нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами, сообщает Reuters.

Астана рассмотрит возможность экспорта топлива в Россию, если получит официальный запрос от российских властей, заявил в пятницу министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Официальных запросов от российской стороны у нас не было», - добавил Аккенженов журналистам в кулуарах правительства.

Ажиотажный спрос на бензин и дизельное топливо связан с регулярными атаками Украины на российские НПЗ. 18 июня был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод. Очереди на автозаправку есть как в Москве, так и в других регионах. Власти более 30 регионов ввели ограничения на продажу топлива.