Американским конгрессменам не до Москвы

По его словам, приглашения парламентариям были отправлены, но ответа до сих пор не последовало.

Американские конгрессмены не посетят Россию с официальным визитом в июне, как планировалось ранее, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

В марте делегация Госдумы посетила США впервые за 12 лет. Предполагалось, что ответный визит конгрессменов состоится до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов 4 июля. «Осталось две недели, очевидно (они не приедут)», — сказал Никонов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что американцы не готовы к ответному визиту, так как сосредоточены на внутренней политической повестке, в частности, на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс.

Организатором визита депутатов Госдумы в США выступила республиканка от Флориды Анна Паулина Луна. Комитет Демпартии США по выборам в Конгресс обвинил ее в продвижении интересов России.