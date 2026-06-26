Буданов анонсировал новый обмен пленными

В ближайшее время может состояться очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом высказался руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Конкретных подробностей о предстоящем возвращении военнослужащих Буданов не предоставил. Он ограничился кратким анонсом происшествия, отметив: «Даст Бог, увидите на днях новый обмен военнопленными».

Во время общения со студентами руководителя Офиса президента Украины также спросили о возможных красных линиях в процессе обмена пленных. Он подчеркнул, что жизнь бесценна, поэтому в таких вопросах не может быть компромиссов.

Кроме того, Буданов прокомментировал последние разногласия между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что в настоящее время между странами наблюдаются только противоречия, однако предупредил о возможном усугублении конфликта, если ситуацию не удастся урегулировать в ближайшее время.