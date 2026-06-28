Трамп, НАТО и два требования Эрдогана

В следующем месяце Анкара будет принимать критически важное мероприятие, на котором будут установлены новые правила безопасности западного мира. Эксперты, комментируя предстоящий саммит НАТО в турецкой столице, подчеркивают: мир переживает самый хрупкий и неопределенный период в сфере безопасности со времен окончания холодной войны: с одной стороны — вступившая в пятый год война между Россией и Украиной, с другой — кризисы на Ближнем Востоке, формирующие новые реалии. Встреча в Анкаре также пройдет в контексте энергетической безопасности, угроз в Красном море, кибератак, появления искусственного интеллекта на поле боя и новых военных реалий, которые создают беспилотные системы. За 77 лет своего существования блок НАТО пережил несколько серьезных трансформаций. В первые годы альянс был нацелен на сдерживание советской экспансии, но после падения Берлинской стены в 1989 году вступил в период поиска новой идентичности. События 11 сентября 2001 года вовлекли НАТО в длительную борьбу с терроризмом: операция в Афганистане стала самой продолжительной военной миссией в истории альянса. Однако, по мнению экспертов, после нападения России на Украину альянс вернулся к своей исходной философии: защита территорий, военное сдерживание и готовность к войне вновь стали ключевой повесткой Запада. Кроме того, сегодня понятие угрозы стало гораздо шире: линии энергоснабжения, порты, спутниковые системы, дата‑центры, искусственный интеллект и важные минералы, о которых говорит президент США Дональд Трамп, стали частью рамки безопасности. Эксперты также отмечают, что недопонимание между США и европейскими союзниками ставит под вопрос будущее НАТО. Поэтому аналитики подчеркивают, что саммит в Анкаре означает нечто большее, чем просто военное планирование, а решения, которые будут приняты на нем, способны сформировать глобальную безопасность на следующее десятилетие. В комментарии haqqin.az бывший ректор Университета Невшехир Хаджи Вели Бекташ, депутат 25‑го созыва от Партии справедливости и развития, профессор Мазхар Баглы заявил, что напряженность внутри НАТО связана с требованием Трампа европейским союзникам: взять на себя большую ответственность.

«Президент США подчеркивает, что Вашингтон долгие годы тратил на НАТО огромные средства, обеспечивал безопасность Европы, и требует от европейских союзников взять на себя часть нагрузки. Примечательно, что Трамп поднимает этот вопрос именно в тот момент, когда Европа сама заявляет о российской угрозе», — говорит профессор Баглы. Наш собеседник также заявил, что одной из главных тем обсуждения на встрече НАТО в Анкаре станет Россия. По мнению Мазхара Баглы, в европейских столицах считают, что война между Москвой и Киевом определит не только судьбу Украины, но и заново сформирует архитектуру безопасности континента. Он напомнил, что за последние месяцы на восточном фланге НАТО ускорены работы по военному строительству, создаются новые логистические коридоры и системы противовоздушной обороны. «Главная цель — достичь военной мощи, способной мгновенно реагировать на потенциальные кризисы, и этот новый этап будет обсуждаться на встрече в Анкаре», — сказал Баглы. По словам турецкого политика, еще одной темой саммита станет восстановление оборонной промышленности альянса. Он считает, что война в Украине выявила очевидную реальность: сильная армия может быть устойчивой только при наличии мощного производственного потенциала: «Много лет оборонные расходы Европы оставались низкими, и это одна из причин, по которой Трамп раздражен своими союзниками». По мнению политика, этот фактор имеет особое значение для Турции, которая за последние 20 лет сформировала мощную оборонную промышленность. Он считает, что Анкара благодаря беспилотным системам, высокоточным боеприпасам, возможностям радиоэлектронной борьбы и морским платформам может занять важное место в политике безопасности НАТО. Баглы также отмечает, что одной из ключевых тем, которые будут обсуждаться на саммите НАТО, станет искусственный интеллект и новые методы ведения войны. Он считает, что в современных военных концепциях алгоритмы становятся более важным элементом, чем вооружение. «Сегодня войны выигрываются не только на поле боя. НАТО пытается адаптироваться к новой эпохе», — пояснил турецкий политик. Профессор Баглы считает, что значение Турции заключается не только в том, что она является страной‑хозяйкой саммита. Анкара контролирует выход к Черному морю, находится в центре Восточного Средиземноморья, играет роль моста и обеспечивает доступ на Ближний Восток. «То есть Турция — единственная страна НАТО, имеющая одновременно выход к трем разным геополитическим регионам», — подчеркнул турецкий политик.