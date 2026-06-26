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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Переговоры США, ОАЭ и Израиля

12:45 609

США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль провели первые трехсторонние переговоры по технологическому и экономическому сотрудничеству. Об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкоб Хелберг.

«Сегодня США, Израиль и ОАЭ провели первые трехсторонние экономические переговоры на площадке второго саммита [технологического альянса] Pax Silica. <...> Pax Silica демонстрирует, что общие цепочки поставок создают общую экономическую безопасность», - написал Хелберг в X.

Pax Silica — инициатива США, направленная на создание инновационных цепочек производства и поставок полупроводников, важнейших полезных ископаемых, энергоносителей и технологий искусственного интеллекта. В объединение входят страны ЕС, Великобритания, Австралия, Индия, Израиль, ОАЭ, Республика Корея, Япония, Катар и ряд других крупных экономик.

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