Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение

История, о которой haqqin.az рассказал некоторое время назад, получила продолжение. Напомним, жительница Баку Айсель Агаева ранее сообщила, что в детской поликлинике №2 Хатаинского района с нее потребовали взятку за подтверждение диагноза ее одиннадцатилетнего сына Максуда.

Мальчик страдает синдромом Вильямса — редким генетическим заболеванием, которое требует от семьи постоянной и недешевой терапии.

Тогда мы направили запрос в поликлинику, где нам ответили, что общаться с прессой им запрещают вышестоящие инстанции, а также в TƏBİB, где нам сказали, что наш запрос будет рассмотрен и на него дадут ответ. Теперь Агаева снова вышла в соцсети — рассказать, чем закончился разговор с ведомствами.

По ее словам, в Министерстве здравоохранения и в TƏBİB на жалобу отреагировали оперативно: ее вызвали, выслушали, а затем устроили очную ставку с тем самым психиатром, о котором шла речь в первом материале. Эту реакцию сама Агаева называет «очень здоровой и очень правильной». Пришла на встречу она не одна — рядом был еще один родитель особенного ребенка, пациента того же врача, у которого, как утверждает Агаева, сложилась похожая ситуация. На встрече присутствовали адвокаты и представители обоих ведомств.

Сама очная ставка, по словам Агаевой, началась не лучшим образом. Врач не ответил на приветствие, а еще внизу, до начала разговора, заявил, что не желает находиться в одной комнате с «этой женщиной» и уйдет, если она останется. Представители ответственных структур ему объяснили, что встреча — не суд и закона она не нарушает, после чего разговор продолжился. Свою позицию психиатр обозначил жестко: он считает, что Агаева его оклеветала, и потребовал удалить видео и принести извинения.

Объяснение у врача было такое. Будто бы Агаева пришла на прием с просроченной справкой сына, а у него самого возникли подозрения, что состояние Максуда ухудшилось, и потому он направил мальчика во второй психоневрологический диспансер за новым заключением. Вот только этот довод, как выяснилось прямо на встрече, проверки не выдержал.

Во-первых, как отмечает Агаева, заключение, о котором идет речь, бессрочное — оно попросту не может «просрочиться», а значит, и оснований отправлять ребенка в диспансер у врача не было.

Во-вторых, психиатр районной поликлиники — нижестоящая инстанция, и ставить под сомнение заключение вышестоящих комиссий, включая второй психоневрологический диспансер, он не вправе; направлять ребенка на повторное освидетельствование он попросту не уполномочен.

Ситуацию с действиями врача, как ей дали понять, будут разбирать дальше ответственные структуры.

Отметим со своей стороны главное. Позитивно, что ведомства не встали автоматически на сторону «своего» — они собрали стороны за одним столом и дали родителям высказаться. Для семей, которые годами живут в режиме бесконечных справок, комиссий и освидетельствований, такая реакция дорогого стоит. Однако вопрос должен быть доведен до конца: если врач виновен, он должен понести заслуженное наказание.

Haqqin.az будет следить за развитием ситуации.