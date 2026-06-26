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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Удар по судостроительному заводу в Керчи

13:35 1089

Подразделение «Альфа» Службы безопасности Украины нанесло удары по военным кораблям, находившимся на территории судостроительного завода «Залив» в городе Керчь в аннексированном Крыму, утверждает СБУ.

Согласно заявлению, были атакованы корабли проекта 15310 «Волга» и «Вятка», а также недостроенный грузопассажирский паром «Петропавловск», «готовность которого составила 96%». «Возник масштабный пожар», — сказано в пресс-релизе.

СБУ также заявила, что нанесла удары, выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачу «в рамках 40-дневной операции влияния на РФ».

Накануне, 25 июня, Зеленский анонсировал «40-дневную операцию по оказанию воздействия» на Россию «с целью побуждения к прекращению войны».

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