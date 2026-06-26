Ливни и сильный ветер

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, к вечеру в отдельных районах полуострова осадки приобретут ливневый характер, а ночью усилятся. Также ожидаются грозы.