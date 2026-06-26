Председатель Еврокомиссии едет в Баку

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля прибудет в Азербайджан. Об этом сообщает телеканал AnewZ.

Согласно информации, поездка состоится сразу после посещения ею Армении и станет первым визитом главы Еврокомиссии в Баку с июля 2022 года.

Ожидается, что в ходе предстоящего визита будут обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, сотрудничество в энергетической сфере, а также региональные процессы.

В ходе регионального визита, который проходит на фоне стремления Брюсселя укрепить транспортные, энергетические и цифровые связи на Южном Кавказе и странах вдоль Среднего коридора, Урсулу фон дер Ляйен будет сопровождать Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Напомним, по итогам предыдущего визита фон дер Ляйен в Азербайджан был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, который заложил основу для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС.