В России предложили сажать 12-летних

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поднял на Петербургском юридическом форуме (ПМЮФ) тему подростковой преступности и заявил, что ведомство под его руководством разработало законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности по ряду статей до 12 лет. По словам Бастрыкина, целью проекта была борьба с вовлечением детей в преступность через интернет.

«Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но с нами не согласились. Понимаете, с одной стороны, [подростки] глупенькие, а с другой — растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными», — заявил он. Минимальный порог наступления уголовной ответственности с 12-летнего возраста действовал в СССР в годы правления Иосифа Сталина и до 1958 года. Самое радикальное снижение планки произошло в 1935 году на фоне обострения проблемы детской беспризорности и подростковой преступности.

Постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля 1935 года установило, что несовершеннолетние начиная с 12-летнего возраста привлекаются к суду с применением всех мер уголовного наказания. Первоначально это касалось дел о кражах, насилии, телесных повреждениях, убийствах или покушениях.

В 1941 году указом президиума Верховного Совета СССР от 31 мая этот перечень был дополнен действиями, повлекшими за собой крушение поездов. За остальные преступления, не вошедшие в «пониженный» список, судили с 14 лет.

Бастрыкин также заявил, что его инициатива соответствует опыту других стран. В Великобритании, утверждает он, привлекать к ответственности за совершение тяжких преступлений можно с 10 лет.