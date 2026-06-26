Лавров призвал Рубио «внести ясность»

«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», — сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал «внести ясность» после заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии соглашения по итогам саммита на Аляске.

На Аляске, по его словам, были обсуждены предложения США, которые Россия приняла. Говорить о том, что согласия не было, «не очень изящно», сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что необходимо «внести ясность» во всю эту ситуацию, а заявления США о желании сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта «звучат как заявка на посредничество».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва «высоко ценит» готовность США быть посредником.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске «было сделано предложение», но соглашением оно так и не стало. Рубио добавил, что США по-прежнему готовы сыграть конструктивную роль в завершении войны.